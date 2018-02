Un ex detenuto telefonò a un amico di Cagnoni: «Lui dice che il killer è l’amante»

Quindicesima udienza / Il dermatologo accusato di uxoricidio fece recapitare un messaggio tramite una conoscenza maturata in carcere all’inizio della custodia cautelare. Per il giorno dell’omicidio (16 settembre 2016) Bezzi ha un alibi vagliato dagli inquirenti

Un ex detenuto del carcere di Ravenna, una volta uscito da Port’Aurea dove aveva conosciuto Matteo Cagnoni all’inizio della sua detenzione cautelare per uxoricidio, il 7 dicembre 2016 telefonò a un conoscente del dermatologo 53enne per recapitargli un messaggio da parte del medico: il colpevole dell’omicidio di Giulia Ballestri sarebbe Stefano Bezzi, l’uomo con cui la 39enne aveva una relazione extraconiugale nell’ultimo anno prima della morte (16 settembre 2016). E il movente starebbe in ragioni economiche. Questo il senso del messaggio fatto recapitare.

La circostanza della telefonata è stata riportata dallo stesso destinatario, Michele Orsatti, che oggi è stato ascoltato in tribunale nel processo in corte d’assise di Ravenna in cui il dermatologo è alla sbarra con l’accusa di omicidio volontario. Dieci giorni dopo la telefonata ricevuta dall’ex detenuto, Orsatti si presentò in questura per riferirne. Il contenuto di quelle sommarie informazioni testimoniali rese ai poliziotti è stato confermato in aula oggi.

La posizione di Bezzi è stata presa in considerazione dagli inquirenti in fase di indagini preliminari e già ricostruita nell’interrogatorio in aula a novembre. Per la giornata dell’omicidio l’amante di Giulia ha un alibi: partì da Ravenna al mattino e andò a Rovereto per riprendere il fratello dimesso da una clinica, al ritorno si fermò a Bologna per fare acquisti al negozio Apple (la fattura conferma) e rientrò in città soltanto verso le 19 (i passaggi ai caselli autostradali confermano).