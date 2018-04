In aula gli amici di Cagnoni: «Matteo è generoso e affettuoso, mai stato possessivo»

Ventiduesima udienza / Alla vigilia del 53esimo compleanno dell’imputato per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri, la difesa porta davanti alla corte d’assise i conoscenti storici e tutti li ricordano affiatati e in sintonia nelle uscite. Ma nello stesso periodo la donna scriveva in chat all’amante tutto il suo fastidio per il marito

Generoso, affettuoso, gentile, disponibile: sono questi gli aggettivi riferiti a Matteo Cagnoni, imputato per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri, che ricorrono più spesso nelle deposizioni raccolte stamani, 13 aprile, nel corso della ventiduesima udienza in corte d’assise a Ravenna per l’assassinio del 16 settembre 2016. Otto testimoni della difesa (che sommati a quelli dell’accusa portano quasi a cento il totale delle audizioni in sei mesi di dibattimento) che hanno dipinto un profilo del dermatologo al limite dell’agiografico alla vigilia del suo 53esimo compleanno.

Davanti ai giudici (presidente Corrado Schiaretti, a latere Andrea Galanti) una sfilata di esponenti dei salotti ravennati e non solo: medici e professionisti che conoscono l’imputato dai tempi dell’università, che erano tra gli invitati del matrimonio di Giulia e Matteo, che hanno frequentato la coppia in vacanza al mare a Marina Romea, al pranzo nella villa in Toscana, sulle piste da sci. Incontri con frequenze saltuarie, in alcuni casi con intervalli anche di settimane o mesi.

E da tutti esce lo stesso dipinto, opposto a quello invece emerso da alcune delle testimonianze di chi è stato finora chiamato dall’accusa (pm Cristina D’Aniello): non oppressivo, non ossessivo, non manipolatore. Insomma la difesa (avvocati Giovanni Trombini e Francesco Dalaiti) prova a ricostruire l’immagine dell’uomo che voleva a tutti i costi mantenere il totale controllo sulla coniuge.

L’accusa prova però a mettere in mostra la possibilità che l’immagine data all’esterno dalla coppia non corrispondesse alla realtà vissuta tra le mura domestiche. Ad esempio tra Ferragosto e il 20 agosto del 2016 si svolse un pranzo a casa di amici a San Sepolcro. La coppia di padroni di casa in aula, uno dopo l’altro, ha raccontato che Giulia era sembrata serena e come sempre legata a Matteo. Eppure in quei giorni lei scriveva in chat all’amante tutto il suo fastidio nei confronti del marito con parole dure e crude.