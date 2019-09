Il Comune di Massa Lombarda non dimentica Silvia Romano: striscione in municipio

Approvata all’unanimità la proposta delle consigliere Matilde Donati e Michela Padellino. La ragazza è stata rapita quasi un anno fa in Kenya

Il Consiglio comunale di Massa Lombarda nella seduta di martedì 24 settembre ha approvato all’unanimità la proposta, avanzata dalle consigliere Matilde Donati e Michela Padellini, di esporre uno striscione dedicato a Silvia Romano sulla facciata del Municipio, come segno per rinnovare l’attenzione sulla volontaria dell’associazione Africa Milele Onlus di Fano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018. Lo striscione è esposto sulla sede comunale da giovedì 26 settembre.

Inoltre, durante la seduta del Consiglio comunale il sindaco Daniele Bassi ha dato lettura dell’appello dell’associazione “Non una di meno” di Conselice e dell’Associazione Cittadini per la Memoria del Vajont di Longarone per rinnovare l’attenzione sulla cooperante, in accoglimento della richiesta presentata dalle due associazioni all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.