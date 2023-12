L’autopsia sul corpo di Paola Bolognesi esclude l’omicidio

Nessun segno di violenza sul corpo dell’ex pallavolista deceduta la notte della Vigilia

Come riporta il sito del quotidiano Corriere di Romagna, le ecchimosi trovate sul corpo di Paola Bolognesi sarebbero conseguenze di una morte naturale. Per saperne di più sarà necessario però attendere la relazione della dottoressa Silvia Barbagallo, che ha curato l’esame.

Sarà dunque presto chiuso il fascicolo che vedeva indagato per omicidio, come atto dovuto, il marito Miguel Soto Romero. Presto sarà poi fissata la data dei funerali, che inizialmente erano stati previsti per il 27 dicembre e poi sospesi per consentire l’autopsia.