Cade in bici sulla pista ciclabile e fa causa al Comune per una buca

A luglio udienza davanti al giudice di Pace per un episodio avvenuto nel 2023 in via Isonzo

Una donna è caduta mentre percorreva una pista ciclabile a Faenza e ha fatto causa al Comune per il risarcimento dei danni. Il giudice di pace sarà chiamato a luglio a esprimersi su un episodio accaduto il 29 aprile 2023. La notizia è riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino.

I fatti avvennero sulla pista ciclabile in corrispondenza di via Isonzo, poco lontano dall’incrocio con via Giuliano da Maiano e da viale Vittorio Veneto. Al pronto soccorso alla ciclista venne diagnosticata una frattura al braccio sinistro con una prognosi complessiva di 30 giorni.

La cittadina ha prima inviato una lettera di messa in mora al Comune e poi ha inoltrato all’ente locale l’invito alla stipula di una negoziazione assistita. Negoziazione a cui non è stato dato seguito. Alla luce di questo è arrivato il ricorso al giudice di pace. Udienza fissata per il prossimo 14 luglio.