Spettacoli di strada, depositate 350 firme per modificare il regolamento comunale

Primo firmatario il menestrello Werther accompagnato dall’avvocato Maestri: la richiesta è di consentire l’amplificazione

È stata depositata all’ufficio relazioni per il pubblico del Comune di Ravenna una petizione con 350 firme per chiedere la modifica del regolamento comunale sullo spettacolo di strada. L’attuale versione risale al 2014 quando venne modificata la prima versione del 2012. Primo firmatario della petizione è il menestrello Werther Bartoletti che spesso si esibisce per le vie del centro città.

Ad accompagnare Bartoletti c’era l’avvocato Andrea Maestri, ex deputato di Possibile: «Il regolamento è ottusamente burocratico e inutilmente restrittivo, che tra le altre cose vieta un minimo di amplificazione, cosa invece consentita ovunque, fuori da Ravenna. È persino accaduto che Bartoletti sia stato diffidato dalla polizia municipale perché utilizzava un Cube street da 5 watt, in contrasto col regolamento ma autorizzato dalla Scia del Suap. C’è da rimanere come minimo disorientati. Lo spettacolo di strada andrebbe sburocratizzato e incoraggiato, nell’ottica di contemperare la libera espressione artistica, la vivacizzazione del centro storico e gli altri interessi in gioco ma con un equilibrio che non mortifichi gli artisti di strada. Siamo assolutamente fiduciosi che il consiglio comunale raccoglierà la sfida di una modifica del regolamento in questa direzione, accogliendo la petizione del menestrello».