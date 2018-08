L’auto prende fuoco: il conducente accosta ed esce ma la moglie muore tra le fiamme

La vittima ha 86 anni, per il marito gravi ustioni a un braccio mentre tentava di salvare la donna. Ancora da accertare le cause dell’incendio

Una donna di 86 anni è morta bruciata viva sul sedile passeggero di una vettura verso le 21 di questa sera, 23 agosto, in via Costa Vecchia a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme.

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Faenza, le fiamme sarebbero divampate all’improvviso per cause non ancora accertate mentre il marito dell’anziana stava guidando. L’uomo è riuscito a portare la vettura fuori dalla carreggiata (in un primo momento sembrava che l’incendio fosse conseguenza di un incidente stradale) e uscire dallo sportello mentre la donna non ce l’ha fatta, forse anche presa dal panico. Il compagno ha cercato di aiutarla ma non c’è stato nulla da fare e ha riportato ustioni gravi a un braccio. Soccorso dal 118, chiamato da alcuni passanti, è stato trasporto all’ospedale di Cesena. Un testimone, ascoltato dai militari, ha riferito di aver udito un’esplosione proveniente dal veicolo.