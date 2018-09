Nel tubetto delle vitamine effervescenti nascondeva dieci dosi di cocaina: arrestato

Controllo della squadra volante della polizia in un locale. In manette anche un altro cliente che ha provato ad andarsene dopo aver nascosto tre dosi nel bagno

In tasca aveva un tubetto di una nota marca di vitamine ma dentro invece delle pastiglie effervescenti c’erano dieci dosi di cocaina in piccoli involucri di nylon termosaldato. Un 37enne albanese incensurato è stato arrestato dalla polizia nel tardo pomeriggio di ieri, 2 settembre, durante un controllo in un esercizio pubblico di Punta Marina. In manette nella stessa circostanza, sempre con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche un altro albanese di 40 anni: nel bagno del locale aveva nascosto tre dosi di cocaina sotto al sacchetto di plastica del cestino dei rifiuti.

Secondo quanto rende noto la questura, gli agenti della squadra volante intervenuti per un controllo avrebbero notato segni di nervosismo nel 37enne. Mentre trovavano la droga nel tubetto, l’altro uomo si alzava da un tavolino e tentava di allontanarsi con indifferenza dopo essere andato in bagno: la perquisizione della toilette ha permesso il secondo ritrovamento.

Le perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire oltre alle bilancine di precisione anche la stessa plastica utilizzata per il confezionamento delle dosi. I due hanno passato la notte ai domiciliari e stamani il giudice ha disposto l’obbligo di dimora in attesa del processo che si terrà l’11 settembre. Nel frattempo i due non potranno uscire dall’abitazione dalle 20 alle 7.