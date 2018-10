Reclutava braccianti e li stipava in una casa in condizioni degradanti: denunciato

La casa in cui venivano fatti dormire gli operai è in provincia di Forlì ma l’uomo è residente a Ravenna. Pagavano 200 euro al mese per l’affitto

Un uomo residente a Ravenna è stato denunciato dai carabinieri di Forlì che hanno così concluso un’indagine contro il caporalato, denominata agrijobs. Ad essere denunciato è un romeno di 58 anni, residente a Ravenna ma domiciliato a Forlì. E’ accusato di aver reclutato diversi operai per aziende del territorio ravennate e forlivese. L’indagine, iniziata nel 2017 ha portato all’individuazione della casa che fungeva da dormitorio e in cui, durante un blitz, sono stati individuati 26 lavoratori romeni in pessime condizioni sanitarie. Pagavano 200 euro per abitare lì e il romeno veniva anche, in alcuni casi, pagato dai braccianti per essere accompagnati dai datori di lavoro.