Finisce fuori strada sull’E45, muore cinque giorni dopo in ospedale. Aveva 48 anni

La vittima si chiamava Loris Rinaldi e lavorava alla Sapir

Cordoglio in città per la morte di Loris Rinaldi. 48 anni, originario delle Marche ma ormai ravennate d’adozione, Rinaldi lavorava alla Sapir.

L’uomo è morto il 19 gennaio al Bufalini di Cesena dove era ricoverato in terapia intensiva, cinque giorni dopo essere finito fuori strada con la propria auto lungo l’E45.

L’incidente era avvenuto domenica 14 gennaio tra Casemurate e lo svincolo per Mirabilandia, al ritorno dopo un pranzo con amici nel Cesenate – scrive il Corriere Romagna in edicola oggi (21 gennaio).

Rinaldi era da solo alla guida della sua Jeep Renegade quando – per cause in corso di accertamento – ha sbandato, finendo capottato nel campo adiacente.

Trasportato d’urgenza dai soccorritori al Bufalini di Cesena, l’uomo è morto dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva.