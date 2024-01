Controlli in zona stazione: la polizia chiude un bar e arresta uno spacciatore

Un provvedimento di chiusura per 15 giorni di un bar perché frequentato abitualmente da clienti con precedenti, un arresto e una denuncia per spaccio di droga e il sequestro di 130 grammi di hashish. È il bilancio dell’attività della polizia nella zona stazione a Ravenna nel corso degli ultimi giorni.

Proseguono infatti i servizi straordinari di vigilanza e controllo predisposti dal questore Lucio Pennella nel quartiere che comprende viale Farini e giardini Speyer con equipaggi delle Volanti, pattuglie del reparto prevenzione crimine di Bologna e la squadra mobile.

La squadra mobile ha arrestato un uomo che aveva ceduto droga a un cliente. Le Volanti hanno individuato e denunciato un’altra persona per detenzione di droga a fini di spaccio. In totale sequestrati 130 grammi di hashish.

I controlli al bar Pachamama Cafè di viale Alberoni, nei pressi del passaggio a livello, hanno riscontrato la costante e assidua presenza di avventori con numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti e ubriachezza molesta. Secondo la questura questo costituiva un motivo di allarme sociale e così è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 15 giorni a partire da oggi, 26 gennaio.