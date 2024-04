Trovato un pavone morto, si indaga per scoprire se è stato ucciso con un’arma

Il volatile fa parte della nota colonia presente nella località da anni e già al centro di polemiche

Nei pressi di via del Remo a Punta Marina è stata ritrovata la carcassa di un pavone, uno dei volatili che compone la colonia nella località costiera, e ora la polizia provinciale indaga per accertare se l’animale sia stato ucciso con un’arma, ipotizzando l’uso di un fucile ad aria compressa. La notizia è riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino in edicola oggi, 5 aprile. A dare elementi utili all’indagine potrà essere l’istituto zooprofilattico a cui i resti del pavone sono stati consegnati dagli agenti della polizia provinciale intervenuti. Gli inquirenti hanno ascoltato vari residenti in zona. Ci sarebbe chi racconta di aver udito dei colpi verso le 11.30 di ieri.