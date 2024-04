A Marina Romea ponti delle feste con centinaia di posti auto in meno sul lungomare

Lavori in corso in un tratto di un km di viale Italia per realizzare la pista ciclopedonale. Il Comune promette la conclusione per giugno

Marina Romea dovrà affrontare gli afflussi turistici per i ponti festivi del 25 aprile e 1 maggio con centinaia di parcheggi in meno sul lungomare, così come già successo a Pasqua. Sul lato mare di viale Italia, nel tratto di un chilometro compreso tra via delle Valli e viale Ferrara, sono in corso da novembre i lavori da 750mila euro voluti dal Comune (con fondi Pnrr) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di tre metri di larghezza. Il cantiere occupa lo spazio riservato a quasi tutti i posti auto con un restringimento temporaneo della carreggiata. A lavori ultimati i posti auto scenderanno da quattrocento a duecento (non potranno più essere a spina di pesce ma dovranno diventare per forza in linea).

Un’ordinanza comunale dello scorso autunno, ha ricordato di recente il consigliere di opposizione Alvaro Ancisi (Lpr), fissava l’esecuzione in quattro stralci tra il 27 ottobre 2023 e il 10 gennaio 2024. Alla fine di gennaio lo stesso Ancisi presentò una interrogazione al sindaco denunciando il cantiere fermo da tempo e le opere svolte sembravano corrispondere, secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo, ad appena una settimana di lavoro. Il verbale di ripresa dei lavori allungò il termine per il completamente al 14 marzo 2024. Il 13 marzo l’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di proroga presentata dall’impresa appaltatrice, ha dilazionato il termine dei lavori di 90 giorni, cioè fino al 12 giugno.

Nella seduta del consiglio comunale dello scorso 26 marzo è intervenuta l’assessora Federica Del Conte (Lavori pubblici) per fare il punto alla vigilia di Pasqua, rispondendo al question time presentato da Ancisi: «I lavori hanno subito un ritardo per modificare la posizione in cui verrà sistemata l’illuminazione. Può anche darsi che l’impresa edile all’inizio non abbia impiegato un numero adatto di maestranze. Confermo che l’opera sarà fruibile per l’inizio della stagione che va considerata all’inizio di giugno quando chiudono le scuole». Del Conte ha comunque assicurato che nel clou della stagione balneare non ci saranno cantieri a intralciare le attività turistiche: qualora i lavori non fossero ultimati, verrebbero comunque interrotti per essere ripresi dopo l’estate, così come accaduto nel 2023 a Marina di Ravenna con il Parco marittimo negli stradelli retrodunali.

Per quanto l’assessora fissi l’inizio della stagione con la chiusura delle scuole, gli operatori della località turistica sono pronti per accogliere la clientela già ora e non mancano i timori per i disagi che potrebbero incidere sulla fruibilità del lido.