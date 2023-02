Mostra fotografica e proiezione per l’anteprima del nuovo festival del cinema Noam

Il 25 febbraio l’apertura ufficiale della kermesse dedicata alle produzioni indipendenti nordamericane. Concorso e eventi si terranno dall’1 al 5 marzo

Il primo festival cinematografico della città di Faenza (1-5 marzo) è pronto per presentarsi con un doppio evento speciale come anteprima. Sabato 25 febbraio inizia ufficialmente l’avventura del Noam Faenza Film Festival: Noam è l’abbreviazione di Nord America, come le cinematografie che la kermesse vuole far conoscere e raccontare, inserendosi nella tradizione italiana dei festival su base geografica. In questo caso gli organizzatori ci tengono a sottolineare che è la prima manifestazione pensata in Italia per la promozione del cinema nordamericano soprattutto indipendente.

Alle 16 del 25 febbraio l’inaugurazione della mostra del fotografo faentino Francesco Lusa, “17 Western American Wood Utility Poles & Other Stories”, a cura della Fototeca Manfrediana, all’Officina Matteucci in corso Giuseppe Mazzini 62 (aperta fino al 5 marzo). A seguire, alle 18, al Cinema Europa la proiezione di “Un’antenna sul tetto”, di Alessandro Quadretti in collaborazione con Strade Blu e Crinale Lab. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Cresciuto sullo skateboard e assorbendo il più possibile la sottocultura americana degli anni Novanta, solamente nel 2017 Francesco Lusa ha la possibilità di fare il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Un viaggio che assume il “sapore” del ritorno a casa: nei posti, tra gli usi e tradizioni che hanno caratterizzato il suo immaginario adolescenziale e non. Nasce così il progetto fotografico on the road “17 Western American Wood Utility Poles & Other Stories”: a bordo di un’auto a noleggio, in sola compagnia della moglie e del sole cocente e qualche motel a fare da tappa improvvisata, ma necessaria. Gli scatti, rigorosamente in pellicola 35mm reperita nei vari drugstore, delineano così una sorta di mappa geografica di tutte le strade secondarie percorse. Tra California, Nevada, Arizona e Utah, i paesaggi sconfinati sono ritratti in piena estetica west americana, dove gli iconici pali della luce in legno divengono il leit motiv apparente. Mostra a cura di Michele Argnani e Gian Marco Magnani (Fototeca Manfrediana).

Orari apertura mostra. Febbraio: il 25 ore 16-19.30; il 26 ore 10-12.30 e 16 -19.30. Marzo: dall’1 al 3 ore 16-19.30, il 4 e il 5 ore 10-12.30 e 16 -19.30.

“Un’antenna sul tetto” è un documentario sulla storia dell’emittente televisiva TeleModigliana, nata nel 1968 da un’idea di Pierantonio Sangiorgi. Attraverso interviste, filmati d’epoca, Quadretti ricostruisce le tappe e la storia della rete televisiva locale, pioniera nel campo delle piccole emittenti private. Al Noam sarà presentata un’anticipazione “Making of”, in quanto il film è ancora in lavorazione.

Il festival si compone di tre sezioni principali: Classic, Concorso e Special. Ad aprire e chiudere l’evento è proprio la prima categoria con due cult intramontabili, rispettivamente: American Graffiti di George Lucas, presentato da Emanuela Martini, e The Warriors (I guerrieri della notte) di Walter Hill.

Ma è il concorso il cuore pulsante del Noam che vedrà sul grande schermo il susseguirsi di nove film, provenienti dai grandi circuiti festivalieri indipendenti americani (Sundance Film Festival, SXSW Festival, Tribeca Film Festival, Toronto International Film Festival, per citarne alcuni), su temi più che mai attuali e che al tempo stesso non rinunciano alla sperimentazione formale. Si inizierà con Skinamarink, proseguendo poi con Sanctuary, Huesera, Please Baby Please, The Integrity of Joseph Chambers, Therapy Dogs, Manto de gemas, Pearl ed infine Palm Trees And Power lines. Alcuni di questi saranno anteprime italiane ed europee.

Le proiezioni continueranno anche con Noam Special dove il pubblico potrà vedere: Exposing Muybridge, THE GILGAMESH TALES – 15 anni dopo. Cronache di videoarte punk, da Faenza all’Arizona e la proiezione speciale per le scuole di This Must Be The Place del premio Oscar Paolo Sorrentino.

La sezione, però, abbraccia anche altri ambiti della cultura come letteratura, musica e fotografia fino a contaminazioni di sport, scienza, filosofia e tecnologia. Oltre alla Mostra fotografica 17 Western American Wood Utility Poles & Other Stories di Francesco Lusa, non mancheranno momenti di dialogo e incontro come il workshop sulla New Hollywood tenuto da Simone Soranna, i talk con Francesco Oggiano e Linton Johnson, la presentazione del libro Vertigo di Roy Menarini. Tra gli altri ospiti: Eva Sangiorgi, Simone Spoladori e Stefano Malosso. Senza dimenticare i party che coinvolgeranno anche le realtà faentine in prima persona come Clandestino e Mens.

L’ospite speciale di questa prima edizione è il regista Andrea Pallaoro che sarà protagonista di una masterclass domenica 5 marzo in seguito alla proiezione del suo ultimo film Monica. Il Concorso prevede due premi del pubblico: il Premio giovani (voto medio degli spettatori Under 30) e il Premio della Città di Faenza al film più votato.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI:

Serale (Evento 20.30 + Film 21.30), Biglietto intero: 7,50 euro, Biglietti ridotto*: 6 euro

Pomeridiano, Biglietto intero: 6,50 euro, Biglietti ridotto*: 5 euro

Abbonamento intero: 30 euro, ridotto*: 250 euro

* Soci di Filmeeting Aps, Under 30, Over 65, Militari, Invalidi civili

Gli eventi tenuti al di fuori delle sale cinematografica sono sempre gratuiti.

Per informazioni: www.noamfestival.it, staff@filmeeting.it