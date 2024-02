Un pool di 7 banche per un finanziamento da 85 milioni per il piano industriale Gvm

La società di Lugo ha beneficiato della garanzia del ministero dell’Economia per una parte dell’operazione

La società Gvm di Lugo, tra i leader nel settore della sanità privata nazionale, ha beneficiato di un finanziamento di 85 milioni di euro concesso da un pool di banche per lo sviluppo del piano industriale. L’operazione ha il supporto della garanzia di Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia, su una tranche di 35milioni.

Le somme messe a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente da Gvm e in maggioranza distribuite su sei beneficiarie da essa controllate – Maria Cecilia Hospital (Ravenna), Ospedale San Carlo di Nancy (Roma), Kronosan (Ravenna), Maria Eleonora Hospital (Palermo), Maria Pia Hospital (Torino), Maria Beatrice Hospital (Firenze) – per il sostegno finanziario su investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico, previsti nel piano industriale di sviluppo.

Il pool di banche è composto da UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Deutsche Bank, Bcc Banca Iccrea, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Emil Banca. Nell’ambito dell’operazione, gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Orrick nella strutturazione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Gvm è presente in Italia con 33 tra strutture ospedaliere accreditate, cliniche private, centri medici e Rsa distribuiti in 11 regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Piemonte, Toscana, Campania, Liguria, Sicilia, Lombardia, Veneto e Marche), e all’estero con 14 istituti clinici e ospedali in Francia, Polonia, Albania ed Ucraina. In totale circa quattromila posti letto totali, coinvolgendo nella propria attività circa undicimila dipendenti e collaboratori.

Ettore Sansavini, presidente di Gvm, ha dichiarato: «Il gruppo, che ho l’onore di rappresentare, anche negli ultimi anni, seppur condizionati da fattori eccezionali ed esogeni come il Covid e la crisi energetica derivante dalla conflittualità presente in diverse aree a noi vicine, ha investito ingenti capitali in realizzazione di nuovi siti ospedalieri, tecnologia, digitalizzazione, ricerca e nuove soluzioni organizzative per elevare sempre di più qualità e volumi dell’offerta in favore dei nostri pazienti e utenti. Grazie anche al costante supporto dei nostri partners finanziari, come dimostrato da questo nuovo importante finanziamento, potremo attuare e completare i diversi progetti di sviluppo in corso su molteplici Regioni italiane, per alimentare i servizi di cura offerti affiancando il servizio sanitario nazionale, così come gestire al meglio le esigenze operative derivanti dal complesso ed incerto contesto esterno».