Il brand di cucina romagnola Ca’ Pelletti chiude il 2023 in crescita del 39 percento

A 10 anni dall’apertura della prima sede a Bologna, la Surgital di Lavezzola punta ad avere dieci locande entro il 2025

Ca’ Pelletti, il brand di locande in stile romagnolo aperte da Surgital Spa in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, chiude il 2023 con una crescita del +39% sul 2022, per un fatturato pari a 5,8 milioni di euro. A dieci anni dall’apertura del primo ristorante a Bologna, sono state avviate 5 locande e altre due verranno inaugurate nel nuovo anno, a Parma e Milano, con il progetto di arrivare a un totale di 10 punti vendita entro la fine del 2025. Anche i coperti sono aumentati, arrivando a 400mila contro i 298mila dello scorso anno.

Il business della ristorazione rappresenta per la casa madre Surgital, azienda di Lavezzola specializzata da quarant’anni nella realizzazione di prodotti surgelati utilizzati nelle cucine di oltre sessanta paesi del mondo, più del 4% del fatturato aggregato del gruppo. Nel 2024 “Ca’Pelletti” sarà oggetto di un lavoro di consolidamento e rilancio del brand, coadiuvato da uno studio sul marketing aziendale svolto dal MiMeC (Master in Marketing e Comunicazione) dell’Università Bocconi.

Uno dei tratti distintivi della catena è quello di voler portare la tradizione gastronomica romagnola e il culto dell’ospitalità tipici della Romagna al di fuori del territorio di riferimento (oggi a Bologna, Padova, Bergamo e Firenze) in un contesto informale e con cucina aperta sette giorni su sette in ogni periodo dell’anno.