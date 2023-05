Il ministro Tajani: «Pochi alberi in Emilia-Romagna, è mancata cura del territorio»

Il titolare degli Esteri auspica un commissario a tempo pieno. La replica di Bonaccini: «Si informi sulla gestione del terremoto»

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ha indicato l’insufficiente presenza di alberi che trattengono la terra come sintomo di “mancata cura del territorio” che va inserita tra le cause dell’alluvione in Emilia-Romagna insieme al cambiamento climatico. Tajani lo ha detto ieri, 29 maggio, durante un incontro ospitato dall’università Luiss e organizzato dal quotidiano Qn. L’agenzia di stampa Dire riporta i passaggi del discorso del ministro.

Nel suo intervento, in risposta a una domanda di una giornalista, Tajani ha sottolineato che «gli alberi trattengono la terra e c’è stata una mancata cura del territorio». E anche in Emilia-Romagna, secondo il ministro, «sono stati rimandati a Roma fondi per sistemare l’assetto idrogeologico».

Per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione, il vice di Giorgia Meloni ritiene che debba essere qualcuno che possa dedicarsi a tempo pieno all’incarico.

La replica di Stefano Bonaccini, presidente della Regione che vorrebbe essere indicato come commissario, invita il titolare della Farnesina a informarsi su come è avvenuta la ricostruzione post terremoto del 2012 in Emilia: «Se vuole sapere come abbiamo ricostruito sul terremoto, e lo sa bene, venga a chiedere qualche informazione».