Elezioni 2024: il Pd ha trovato i candidati sindaci per Conselice e Massa Lombarda

Il principale partito di centrosinistra sta completando lo scacchiere dei nomi da presentare alle urne a giugno quando 14 comuni su 18 in provincia saranno chiamati al rinnovo del primo cittadino e del consiglio comunale. Al momento restano 4 nomi da scegliere

Si sta completando la scacchiera dei candidati a sindaci per il centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno quando in provincia andranno al voto ben 14 comuni su 18.

Le ultime novità

A Conselice, il comune che per più tempo è rimasto allagato lo scorso maggio, sembra certa la candidatura di Andrea Sangiorgi da poco entrato nella giunta della sindaca uscente, Paola Pula, giunta al termine del secondo mandato. Sarà un altro Sangiorgi, in questo caso Stefano, a tentare di mantenere il centrosinistra alla guida di Massa Lombarda, dove il sindaco Daniele Bassi ha terminato il secondo mandato.

La carica del vice

A Solarolo non si ricandiderà Stefano Briccolani, anche se è al termine del primo mandato. Qui, in uno dei comuni più piccoli e più colpiti dall’alluvione, ancora non c’è un nome ufficiale, ma si vocifera dell’attuale vicesindaco Nicola Dalmonte.

Le conferme

È certo che Valentina Palli correrà per il bis a Russi e per il 16 gennaio ha annunciato la presentazione della campagna elettorale (alle 20.30 alla sala Ravaglia di via Cavour, 21 a Russi). Sembra scontata anche la ricandidatura di Luca Della Godenza a Castel Bolognese, anche lui al termine del primo mandato.

Quelli già annunciati

Nei primi giorni dell’anno è stato ufficializzato il nome del “dopo Ranalli” a Lugo, il comune più popoloso chiamato alle urne. Si tratta della 49enne Elena Zannoni, volto noto del mondo della cooperazione e già assessora dal 2000 al 2009. Per quanto riguarda gli altri comuni sopra i 15mila abitanti (per cui è previsto il ballottaggio se nessun candidato supera il 50 percento dei voti al primo turno) già nel 2023 era stato reso noto il nome di Mattia Missiroli a Cervia e di Matteo Giacomoni a Bagnacavallo, entrambi del Pd. Detto da tempo di Federico Settembrini (già assessore) candidato a Cotignola, a Fusignano tenterà la corsa il giovane Nicola Pondi.

I nomi mancanti

Casola Valsenio: Giorgio Sagrini ha deciso di non ricandidarsi per ragioni personali. Il Pd avvierà una fase di confronto per individuare una nuova candidatura. Ancora non si conoscono i nomi di chi correrà a Brisighella, unico comune al momento in mano al centrodestra, che ricandiderà il sindaco uscente, e a Sant’Agata sul Santerno dove da tempo a governare è una lista civica non legata al Pd né a partiti del centrodestra. Ad Alfonsine arriva a fine del primo mandato Riccardo Graziani, al momento non sono note le scelte del centrosinistra per la poltrona da primo cittadino.