Stop bullismo: corto con 50 studenti, un parlamentare e la vincitrice di Masterchef

Il deputato Alberto Pagani e Erica Liverani hanno aderito al progetto dell’associazione Cuore e Territorio nelle scuole medie

Un deputato del Parlamento, la vincitrice della quinta edizione di Masterchef e cinquanta alunni di alcune scuole medie di Ravenna: sono il cast del cortometraggio contro il bullismo girato il 20 marzo scorso nei locali della Don Minzoni, ultima fase del progetto “Diventa il regista del cambiamento” ideato e realizzato dall’associazione no profit Cuore e Territorio, con il sostegno di Publimedia.

Alla macchina da presa il regista ravennate Gerardo Lamattina che ha guidato i ragazzi provenienti dalla stessa Don Minzoni o dalle Guido Novello, Randi e Ricci Muratori in tutto il percorso a partire dalla sceneggiatura fino alla recitazione. Presenti sul set anche il presidente di Cuore e Territorio, Giovanni Morgese, e la professoressa Stefania Mosca, referente per il progetto, oltre alla collaboratrice alla sceneggiatura e aiuto-regista Meggi Nakuci.

La storia ruota intorno ad un’aggressione – probabilmente l’ennesima – ai danni di una ragazzina che ha l’unica “colpa” di essere più sensibile e timida degli altri e che viene presa di mira dai bulli di turno. Intorno a lei, un mondo di indifferenza e dipendenza dallo smartphone, che rende invisibile il suo dolore persino ai suoi genitori, portandola verso un tragico epilogo. Ma il film mostra anche un finale alternativo, nel quale un gesto semplice di aiuto, amore e vicinanza diventa salvezza e può capovolgere un destino che sembra segnato.

«Ho partecipato al cortometraggio per l’apprezzamento e la fiducia che ripongo in Cuore e Territorio, un’associazione che conosco da tempo e che si spende in tante iniziative utili per la collettività – ha spiegato Alberto Pagani, parlamentare del Pd, durante le riprese –. Credo che verso il bullismo e il cyberbullismo non ci sia ancora abbastanza attenzione. Ben vengano tutte le iniziative, come questa, volte a sensibilizzare e a far riflettere».

Per Erica Liverani, vincitrice del talent show culinario non è la prima partecipazione a una delle iniziative dell’associazione: «Sono mamma di una bambina e basta guardarsi intorno per capire la gravità del fenomeno bullismo. E poi io stessa sono stata vittima di cyberbullismo durante la messa in onda di MasterChef. Le aggressioni subite per mesi mi hanno segnata molto e ora sento il bisogno di spendermi in prima persona per contribuire a creare consapevolezza sul fenomeno».

L’appuntamento è per la metà di aprile, quando il cortometraggio sarà montato e pronto per la presentazione. Oltre alla versione integrale, sarà realizzato anche una taglio “spot”, che sarà proiettato al cinema a Ravenna, ogni sera, per un lungo periodo, prima del film in programma. Nel progetto anche la partecipazione a festival nazionali e internazionali.