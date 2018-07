Tornano i fenicotteri in valle a Marina Romea. Lo spettacolo rosa nella piallassa

Prima di volare fanno una sorta di balletto e dopo qualche istante si alzano dall’acqua

Sono tornati i fenicotteri in valle a Marina Romea. Si trovano nella piallassa Baiona. Le foto che pubblichiamo ci sono state inviate da Cristiano Battaglini che scrive: « Uno dei momenti più divertenti quando si osserva un fenicottero è la sua lunga corsa prima di spiccare il volo. Il fenicottero come una ballerina un po’ impacciata, prende la rincorsa allungando il collo e, per qualche istante, sembra persino camminare sull’acqua prima di spalancare definitivamente le ali ed alzarsi nell’aria. Oggi in Italia il fenicottero è presente in Sicilia, in Toscana, in Puglia, in Sardegna, nelle Valli di Comacchio e da diversi anni nella piallassa di Marina Romea.Il fenicottero è l’animale simbolo di uno degli habitat più preziosi del nostro Paese, quello delle zone umide». Uno spettacolo che, curiosamente, torna proprio durante la Notte Rosa.