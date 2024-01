Slitta al 3 gennaio l’arrivo della nave con 336 migranti. A bordo 65 casi di scabbia

La Geo Barents di “Medici senza frontiere” sbarcherà al terminal crociere di Porto Corsini, poi l’accoglienza al Pala De André

La Geo Barents, nave della ong “Medici senza frontiere” già sbarcata a Ravenna lo scorso novembre, arriverà al terminal crociere di Porto Corsini nella mattinata del 3 dicembre (attorno alle 8), un giorno dopo rispetto al previsto, a causa delle avverse condizioni del mare, e non più alla banchina Fosfitalia.

Sono 336 i profughi a bordo, soccorsi nel mare Mediterraneo centrale, che verranno poi condotti in pullman al Pala De André dove si svolgeranno tutti gli adempimenti sanitari e di polizia. Come riporta il prefetto all’indomani dell’ultimo sopralluogo, sono stati allestiti 6 laboratori sanitari all’interno del palazzetto, con area ristoro e posti letto. Saranno 20 i mediatori culturali che coadiuveranno il personale e circa 200 in totale le persone impegnate tra sbarco e adempimenti sanitari e di polizia.

Dalle prime notizie arrivate dalla nave, a bordo ci sono 65 casi di scabbia e 17 adulti con priorità di trattamento per varie patologie, tra cui una donna in gravidanza.

I migranti saranno poi trasferiti in Lombardia (112), Toscana (112) e i restanti 112 tra le varie province dell’Emilia-Romagna. Sono 34 i minori, tra cui 27 non accompagnati.

Si tratta del settimo sbarco in poco più di un anno (il primo fu il 31 dicembre 2022), nonché il più consistente: finora sono state 398 le persone scese a terra a Ravenna.