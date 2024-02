I migranti della Geo Barents saranno trasferiti alla Standiana per gli accertamenti

Dei 134 a bordo ne resteranno 6 in provincia di Ravenna

La nave Geo Barents, di Medici Senza Frontiere, è attesa al porto di Ravenna sabato 10 febbraio alle ore 7, con a bordo 134 persone salvate nel Mediterraneo (87 uomini e 13 donne adulti e 34 minorenni, di cui 15 non accompagnati).

Una volta arrivati in città, i migranti saranno trasferiti con mezzi della Croce Rossa Italiana non al Pala De André come nelle ultime occasioni (essendo già occupato per un evento), ma al Circolo Canottieri in località Standiana, dove verranno effettuati tutti gli adempimenti sanitari (da bordo nave viene segnalato che le condizioni dei naufraghi sono stabili e senza casi di emergenza al momento) e anagrafici, le interviste dei mediatori, e le procedure identificative e di polizia.

Già decisa, d’intesa con il Viminale, anche la ripartizione dei migranti terminate le procedure di accoglienza: 70 resteranno in Emilia Romagna (61 adulti e 9 minori non accompagnati di cui 16 a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 6 a Ravenna); 64 saranno trasferiti con pullman in Lazio (58 adulti e 6 minori non accompagnati)

«Voglio ringraziare – ha affermato il prefetto Castrese De Rosa – il presidente e i soci del Circolo Canottieri di Ravenna per la disponibilità che hanno nuovamente fornito e tutta la macchina organizzativa che si è messa subito in moto per garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti che giungeranno sabato prossimo. Una macchina ormai collaudata, dal momento che si tratta dell’ottavo sbarco con 868 migranti giunti complessivamente dalle navi Ong sbarcate al Porto di Ravenna».