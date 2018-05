Trovati con più di mezzo chilo di eroina al voto, coppia finisce nei guai

Arrestato un 24enne, denunciata la compagna di 41 anni. In casa anche modiche quantità di cocaina e di “fumo”

Un 24enne è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per esssere stato trovato in possesso di più di mezzo chilo di eroina. La polizia ha fermato l’uomo, un tunisino, a Punta Marina in compagnia di una ravennate di 41 anni. Sprovvisto di permesso di soggiorno e in possesso di una modica quantità di marijuana, il tunisino è stato perquisito anche a casa, dove abitava con la donna.

In totale la polizia ha trovato, nella casa di via Cesarea, 513,48 grammi di eroina, 2,92 di cocaina e ulteriori modiche quantità di marijuana e hashish. L’immancabile bilancino di precisione era accompagnato da 370 euro in contanti. Tutto sequestrato. Il 27enne è stato arrestato per detenzione di spaccio e portato in carcere, la donna denunciata per lo stesso reato. Poiché all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti ed assoggettati a sequestro una mountain bike ed una chitarra elettrica di presunta provenienza furtiva, l’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.