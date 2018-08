Fermato su un’auto rubata con attrezzi da scasso: era uscito dal carcere il 3 agosto

I carabinieri lo hanno fermato dopo un breve inseguimento sull’Adriatica

I carabinieri lo hanno fermato a Cervia all’alba del 10 agosto solo dopo un breve inseguimento sull’Adriatica, dopo che, a bordo di un’utilitaria giapponese, non si era fermato all’alt dei militari. All’interno dell’auto, risultata poi rubata qualche giorno prima nelle Marche, i carabinieri hanno ritrovato coltelli e “attrezzi atti allo scasso”.

L’uomo – un 49enne lettone scarcerato lo scorso 3 agosto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio – è stato quindi sottoposto a fermo per i reati di “ricettazione, porto abusivo di armi e arnesi da scasso” e portato nuovamente in carcere a Ravenna.