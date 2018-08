Allerta meteo (gialla) di fine agosto: in arrivo temporali?

Fino alla mezzanotte di venerdì 31 per criticità idrogeologica in tutta la provincia. Le raccomandazioni del Comune

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 agosto, alla mezzanotte di domani, venerdì 31, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna, così come in tutta la provincia, l’allerta meteo numero 83, per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Dal Comune raccomandano “di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.