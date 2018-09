Dà un passaggio a un estraneo e viene rapinato: colpevole incastrato dopo tre mesi

Aveva conosciuto un 26enne in un locale e si era offerto di portarlo in stazione ma nel tragitto l’altro ha estratto un coltello per andarsene con telefonino e soldi

L’adagio vuole che non si prendano passaggi dagli sconosciuti ma in questo caso è andata peggio al generoso che si è offerto di dare un passaggio a un estraneo conosciuto in un locale: rapinato di soldi e telefonino sulla strada verso la stazione dal passeggero che ha tirato fuori un coltello. L’episodio è accaduto lo scorso maggio e ora, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla procura di Ravenna – la squadra mobile della polizia ha identificato e denunciato il presunto autore della rapina: un 26enne marocchino residente a Lugo.

Durante il tragitto il conducente effettuava una breve sosta scendendo dal mezzo. Al suo rientro in auto, notava che dal marsupio, lasciato sul sedile posteriore, erano stati asportati i soldi ed il cellulare. Il giovane, sicuro che ad asportarli fosse stato il nuovo conoscente, gliene chiedeva immediatamente la restituzione, ma il passeggero estraeva un coltello e, dopo averlo minacciato, si allontanava immediatamente a piedi.

Verificando quanto riferito dal denunciante e analizzando foto e video delle telecamere di videosorveglianza nella zonna, la polizia ha identificato il responsabile che è stato denunciato a piede libero. Gli agenti della Mobile sono riusciti a recuperare anche il telefono cellulare che l’autore della rapina aveva ceduto: trovato in possesso di un 20enne cittadino gambiano residente a Ravenna che è stato denunciato in stato di libertà per la ricettazione.