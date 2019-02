Il procuratore capo di Ravenna tra i 13 candidati per guidare la procura di Roma

Originario di Lugo, Alessandro Mancini è in Viale Falcone dal 2013 quando lasciò Forlì: nella capitale a maggio il pensionamento di Pignatone

A maggio andrà in pensione il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e tra i tredici magistrati che si sono candidati per la sostituzione c’è anche Alessandro Mancini, ravennate e capo della procura di Ravenna dal 2013. Lo si apprende dalle pagine dell’ultimo numero del settimanale l’Espresso. La nomina spetterà al Consiglio superiore della magistratura che ha appunto già fatto il bando per evitare che la guida di Piazzale Clodio resti scoperta oltre lo stretto necessario.

Mancini è nato a Bologna nel 1957 e residente a Lugo, in magistratura da oltre trent’anni. Arrivò a Ravenna sei anni fa dalla procura di Forlì. Nel 1987 ha assunto le funzioni di pretore alla la pretura mandamentale di Niscemi; dal 1989 ha svolto le funzioni di sostituto procuratore alla procura circondariale di Ravenna; nel 1996 è stato nominato sostituto procuratore a Forlì, dove ha rivestito anche la qualifica di consigliere di corte d’appello.

Quando Pignatone lascerà l’ufficio, la sede sarà retta temporaneamente dal suo attuale braccio destro Michele Prestipino che figura anche tra i candidati per la nomina definitiva. Gli altri undici aspiranti al ruolo nella capitale sono Giuseppe Creazzo (Firenze), Francesco Lo Voi (Palermo), Giuseppe De Falco (Frosinone), Francesco Prete (Velletri), Salvatore Vitello (Siena), Claudio Di Ruzza (Campobasso), Marcello Viola (Firenze), Antonio Maruccia (Lecce), Leonida Primicerio (Salerno), Jakob Tarfusser (Corte penale internazionale), Giuseppe Corasaniti (dipartimento degli Affari di Giustizia).

Secondo il resoconto firmato da Lirio Abbate, nei prossimi mesi il Csm è atteso da 129 nomine lungo lo Stivale con un effetto domino nel caso di trasferimenti che finirà per ridisegnare la mappa del potere giudiziario.