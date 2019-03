Incidente sul lavoro alla Resin Plast: due operai ustionati, uno è grave

Stavano facendo manutenzione agli impianti della ditta che produce tubi in Pvc. Medicina del lavoro nello stabilimento

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, alla ditta Resin Plast di Ravenna coinvolgendo due operai di una ditta esterna impegnata nella manutenzione degli impianti in via Faentina a Fornace Zarattini alle porte della città. I due hanno riportato ustioni sul corpo, il più grave dei due è un 26enne ed è stato trasporto all’ospedale di Cesena mentre l’altro è ricoverato a Ravenna. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire: la prima richiesta di soccorso parlava di uno scoppio. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl

La Resin Plast, secondo le informazioni reperibili sul suo sito internet, è una delle prime aziende sorte in Italia nel settore delle materie plastiche per condotte. È attiva da oltre cinquant’anni e realizza principalmente tubi e raccordi in Pvc per l’edilizia e per la fognatura.