Ravenna in Fiore: il centro storico si trasforma in un giardino nel weekend

La mostra mercato avrà come protagoniste le rose ma sono tantissime le piante che gli appassionati potranno acquistare

Dopo il successo degli scorsi anni in città arriva Ravenna in fiore, la manifestazione che colora il centro storico, trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Sabato 20 e domenica 21 aprile il tour delle Piazze In Fiore organizzato da Sgp Eventi, con il patrocinio del Comune di Ravenna, trasformerà Piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, proposte direttamente da floricoltori provenienti da tutta Italia.

Regine della mostra mercato saranno le rose, presenti in tantissime varietà, da giardino e rampicanti, rare e antiche come la Variegata di Bologna risalente al 1900, con accese striature porpora su un fondo bianco crema, o la profumatissima rosa inglese Gertrude Jekyll, e ancora quelle di nuova produzione come “Anna Molinari” dedicata alla stilista di Blumarine o la “New Immagine”, dalle sfumature violette. Si troveranno anche le profumatissime Peonie, ovvero le rose senza spine, già in fiore. Altra novità di quest’anno è il Delphinium, pianta erbacea ramificata, originaria dell’Asia, con più rami e fiori dal raro colore blu elettrico.

Sarà possibile acquistare gigli, fresie, tulipani e primule, solo per citarne alcune, ma anche piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere. Dalla Sicilia arriveranno le piante di limone e arancio, dalla Toscana azalee e rododendri fioriti e di varie grandezze, e, ancora, cicas e bouganville. Troverete anche la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato, l’ aloe vera, gerani e petunie, le amatissime orchidee, le campanule e la “barba di Giove” particolarissime fioriture a cascata da appendere ed addobbare balconi e terrazzi.

Oltre alle piante grasse, rare e da collezioni da quest’anno, per la prima volta in Italia, si potranno acquistare i Kokedama: un particolare tipo di bonsai senza vaso utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni delle abitazioni. Le piccole creazione verdi e sferiche rimandano alla tradizione giapponese. Il termine kokedama, infatti, affonda le sue origini in due ideogrammi: koke che nella cultura giapponese significa “muschio” e dama che significa “perla” o “sfera”. Anche quest’anno la manifestazione dedica un’attenzione agli appassionati dal pollice verde e della cucina bio. Potranno essere acquistati terricci e humus bio, per arricchire il proprio giardino, erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze green style: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole ribes, more.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Ampio spazio sarà dedicato inoltre all’artigianato di qualità, all’hobbistica e all’alimentare: sarà possibile trovare prodotti tipici come salumi e formaggi piemontesi, focaccia e pesto genovese e prodotti del trentino. Inoltre anche artigianato a tema con bijoux, stand vintage, attrezzature per il giardinaggio e per l’esterno casa.

Per l’occasione, alcuni luoghi storici osserveranno aperture straordinarie e ingressi agevolati. La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia- Piazza San Francesco: sabato 20 e domenica 21, in occasione di Ravenna In Fiore saranno visitabili dalle 10 alle ore 18.30. Biglietto agevolato: 2 euro

A Palazzo Rasponi delle Teste ci sarà invece la mostra d’architettura Rebus, un percorso formativo e laboratorio sperimentali avviati nel 2015 dalla Regione Emilia-Romagna sul tema dei cambiamenti climatici per rendere le città “a prova di clima” con la riduzione dei fattori negativi per la qualità della vita, salute e sicurezza delle persone, confort nelle case e negli ambienti di lavoro. Rebus ha coinvolto anche Ravenna e in particolare la Darsena, area in cui l’approccio è necessariamente multidisciplinare (architettonico, urbanistico, paesaggistico, ingegneristico, ecc.) Bar e ristoranti della piazza prepareranno menù a tema in occasione della manifestazione