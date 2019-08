Tamponamento in autostrada, muore un cinquantenne in motocicletta

L’incidente sulla A1 all’altezza di Reggio Emilia nel traffico del controesodo dopo Ferragosto

Un cinquantenne ravennate è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 7.30 di stamani, 18 agosto, sulla carreggiata in direzione Milano dell’autostrada A1 all’altezza di Mancasale (Reggio Emilia). L’uomo era in sella a una motocicletta ed è stato coinvolto in un scontro con una autovettura. Secondo le informazioni riportate dalle testate online locali il centauro avrebbe tamponato la vettura.

Con l’intenso traffico del controesodo dopo Ferragosto, in poco tempo si sono formati fino a oltre 5 chilometri di coda, con la circolazione su un’unica corsia per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi. Rallentamenti anche nella carreggiata opposta verso Bologna, per i soliti curiosi.