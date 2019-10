Disperso durante un’escursione con amici in montagna, pensionato ritrovato morto

Un 68enne è precipitato in un dirupo per circa 120 metri: in compagnia di altri cinque amici stava percorrendo la strada delle 52 gallerie poi ha allungato il passo lasciandosi dietro gli altri che non l’hanno più visto

Un 68enne medico in pensione residente a Bagnacavallo è stato ritrovato morto in un dirupo lungo la strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio, tra le province di Trento e Vicenza. Il ritrovamento del corpo, precipitato per circa 120 metri dal percorso, è avvenuto stamani 17 ottobre: l’uomo risultava disperso da ieri quando i cinque amici in sua compagnia nell’escursione hanno dato l’allarme. Mario Ravaglia è il nome dell’escursionista deceduto: dalla pensione si occupava di omeopatia, in precedenza era stata a lungo direttore del pronto soccorso di Lugo.

Il 68enne era partito con un gruppo di amici da Bocchetta Campiglia (Vicenza). All’altezza della 19esima galleria il gruppo si è fermato a cercare gli occhiali di uno di loro e Ravaglia ha continuato da solo. Al rifugio Papa i compagni non hanno trovato il medico e hanno imboccato la strada del ritorno pensando che fosse già sceso a valle. Quando il gruppo ha raggiunto le auto in sosta non ha trovato Ravaglia e il cellulare dell’uomo era spento: alle 17 è stato dato l’allarme ai soccorsi. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’ultimo contatto con l’escursionista risale alle 12 quando era al telefono con la moglie, finché non è caduta la linea.