Ubriaco, urta due automobili: denunciato un ventiquattrenne dalla polizia

Aveva un tasso alcolemico quasi tre volte il consentito. Sanzionato e patente ritirata per guida in stato di ebrezza

Un 24enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza: nella giornata di venerdì il giovane ha urtato alcune automobili ma non si era fermato. Poco più avanti la polizia, notando l’andatura incerta della vettura, ha fermato l’auto e ha notato che il veicolo presentava nella parte anteriore sinistra evidenti danni alla carrozzeria, accertata conseguenza di una collisione con due auto in sosta avvenuta pochi istanti prima in quella stessa via. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test, con un risultato positivo (superiora a 1,4 g/l, quasi tre volte il consentito).

Pertanto, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica – responsabile di incidente stradale e la patente ritirata.. Inoltre, il 24enne è stato sanzionato poiché l’auto non è stata regolarmente sottoposta alla revisione periodica.