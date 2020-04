Coronavirus, sono 99.714 le persone sottoposte al tampone dall’inizio dell’emergenza

Il 23,8 percento è risultato positivo. In Veneto e Toscana le percentuali sono sotto al 10

Sono 99.714 le persone (pari al 2,24 percento degli abitanti) che in Emilia-Romagna sono state sottoposte al tampone dall’inizio dell’emergenza dovuta al coronavirus. Un dato diffuso per la prima volta ieri sera (giovedì 23 aprile) dalla Protezione Civile. Finora invece erano stati diffusi solo quelli dei tamponi totali, inclusi quindi quelli di “controllo” sulle persone in via di guarigione o quelli doppi fatti per confermare risultati incerti. Sempre in Emilia-Romagna, come da bollettino della Regione, alle 12 di ieri il dato complessivo in questo senso era di 146.146 tamponi.

Le persone positive, in regione, sono 23.723, quindi – ora si può calcolare – il 23,8 percento di quelle testate. Una delle percentuali più alte in Italia e che – come sottolinea Il Post in un articolo in cui cerca di commentare questi dati – potrebbe far pensare che migliaia di casi sospetti o fortemente sospetti non siano mai stati testati.

Se una regione scopre pochi positivi sul totale delle persone che sottopone a tampone (come Veneto, dove gli abitanti testati sono stati il 3,6 percento, e Toscana, che hanno percentuali inferiori al 10 percento) è infatti verosimile che stia testando più estesamente di una regione che ne trova in percentuale molti di più.