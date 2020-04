La festa del 25 aprile a Ravenna nella piazza del Popolo senza popolo

Celebrazione solo alla presenza di pochi rappresentanti delle istituzioni, con il discorso del sindaco De Pascale – VIDEO

In una piazza del Popolo di Ravenna deserta, solo alla alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni repubblicane si è celebrata la Festa della Liberazione del 25 aprile, con un discorso del sindaco De Pascale che ha esordito: «Se qualcuno anche solo pochi mesi fa mi avesse raccontato che il 25 aprile la piazza del Popolo di Ravenna sarebbe potuta essere semideserta non ci avrei creduto…Non era nella mente di nessuno di noi la possibilità che questa piazza non fosse piena come tutti gli altri anni. Anzi negli ultimi anni forse più piena, proprio per la partecipazione e per la presenza di giovani, di nuovi italiani, per la presenza del teatro e della musica che avevamo cercato di portare qui».

Ecco le immagini e il racconto dell’evento in un video del Comune di Ravenna