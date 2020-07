Ravenna, di fronte alla basilica di San Vitale inaugura una nuova birreria

Si tratta della catena piemontese “iBirrattieri”. Prende il posto del lounge bar Messurga

Ha aperto in questi giorni, ed è già operativa in attesa dell’inaugurazione ufficiale, una nuova birreria di fronte alla basilica di San Vitale, in pieno centro a Ravenna.

Si tratta di un nuovo locale de “iBirrattieri”, catena piemontese che punta sul “made in Italy”, valorizzando micro birrifici artigianali. In menù anche (oltre a vini e bevande) piadine, taglieri, pinse, hamburger.

La birreria ha aperto in via Argentario 19, al posto del ristorante lounge bar Messurga, che ha chiuso i battenti dopo neanche due anni di attività.