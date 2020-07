Quota stabile di contagi a più 9 nel ravennate. Nessun morto da virus

In tutta la regione i casi positivi al Covid-19 rilevati sono 51 di cui 42 asintomatici

Curva stabile dei contagi in provincia di Ravenna: oggi sono stati rilevati 9 casi postivi in più (ieri erano 8, venerdì sempre 9). Riguardano 7 pazienti uomini e 2 donne, tutti in isolamento domiciliare, solo uno dei quali con leggeri sintomi. Si tratta prevalentemente di contatti con casi già accertati e tamponi di screening.

In Emilia-Romagna sono stati riscontrati 51 casi positivi in più rispetto a ieri, di cui 42 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero.

I tamponi effettuati da ieri sono 2.730, per un totale di 576.284. A questi si aggiungono anche 1.036 test sierologici.

I guariti salgono complessivamnete a 23.638 (+19) tra i contagiati da inizio crisi.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono in regione 1.266 (32 in più di ieri).

Non si registra alcuna nuova vittima da coronavirus.