Grandine e vento, danni nei campi. A Russi chicchi come noci e strade allagate

Una trentina di chiamate al centralino dei vigili del fuoco ma situazioni di poca gravità

Ondata di maltempo diffusa su tutta la provincia di Ravenna nella mattinata odierna, 24 luglio, con pioggia, vento e grandine. Le zone più colpite, soprattutto dai chicchi di ghiaccio, risultano Russi, San Pietro in Vincoli e San Pietro in Campiano.

A Russi in particolare, come testimoniano le foto pubblicate dalla pagina Facebook di Condifesa Ravenna, è caduta grandine con dimensioni simili a noci. Allagamenti in strada nella zona di via Vittoria Veneto e via Melozzo.

Una trentina le chiamate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco ma tutti per situazioni di lieve gravità che in alcuni casi si sono poi risulti senza necessità di intervento: cantine allagate, rami spezzati.