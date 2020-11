Nel Ravennate contagi stabili a quota 85. Ma si segnalano due morti

Peraltro l’esame dei tamponi effettuati è parziale. In regione riscontrati 1.758 positivi e 16 decessi

In provincia di Ravenna oggi si sono registrati 85 casi positivi al Covid: 40 maschi e 45 femmine; 26 asintomatici e 59 con sintomi; 84 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato per altra patologia. Nel dettaglio si tratta di 46 perosone rilevate da contact tracing; 30 per sintomi; 5 per test volontari; 1 per test ricovero; 3 per rienti estero (2 Marocco e 1 Ucraina).

Però va precisato che il laboratorio non ha processato la totalità dei tamponi pervenuti.

Oggi sono stati comunicati anche 2 decessi, di pazienti di sesso femminile: una di 95 anni di Conselice e una di 97 di Ravenna.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, ammontano ora a 3.087.

Per quando riguarda il territorio dell’Emilia-Romagna, sono stati rilevati 1.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.039 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 181 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 362 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43).

Si registrano 16 nuovi decessi: 6 in provincia di Modena (5uominidi 96, 93, 75, 72 e 68 anni e 1 donna di 93), 4 in provincia di Bologna (4 uomini di 87, 83, 80 e 69 anni), 2 sia in provincia di Piacenza (entrambi uomini rispettivamente di 89 e 73 anni) che in quella di Ravenna (entrambe donne rispettivamente di 97 3 95 ani)e 1 in quelle di Parma (donna di 86 anni)e Forlì-Cesena (donna di 91 anni). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.647.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7 rispetto a ieri), 1.267 quelli in altri reparti Covid (+44). Sul territorio, le persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (dato invariato rispetto a ieri), 11 a Parma (invariato), 8 a Reggio Emilia (+1), 26 a Modena (+1), 44 a Bologna (+2), 3 a Imola (invariato), 8 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna (+1), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 10 a Rimini (+ 2 rispetto a ieri).