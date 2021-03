Ravenna, tre veicoli distrutti dalle fiamme nella notte in via Gulli

Si tratta di due furgoni e un camioncino appartenenti alla stessa famiglia di imprenditori

Due furgoni e un camioncino sono andati a fuoco nella notte tra domenica e lunedì in via Gulli, a Ravenna.

Stando alle prime informazioni, si tratta di tre veicoli (parcheggiati in due diversi punti) appartenenti alla stessa famiglia di imprenditori edili.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco – che hanno messo in sicurezza l’area senza però riuscire a salvare i veicoli, andati completamente distrutti – anche i carabinieri, che stanno valutando anche alcuni stracci ritrovati sul posto, probabilmente utilizzati per innescare gli incendi, che è difficile non considerare di origine dolosa.