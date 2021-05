L’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti è la più bassa degli ultimi 6 mesi

Il dato provinciale aggiornato al 5 maggio è 114. In discesa anche i casi attivi: 1.377 al 3 maggio, il dato migliore da due mesi e mezzo. In totale somministrata la prima dose di vaccino a 100mila abitanti

L’incidenza dei nuovi casi di Covid ogni centomila abitanti in provincia di Ravenna è la più bassa degli ultimi sei mesi. Il dato aggiornato con i 63 nuovi contagi individuati oggi, 5 maggio, arriva a 114: per trovare un numero più basso bisogna andare al 27 ottobre quando era 113. In precedenza non era mai stata superiore.

Nella settimana compresa fra il 26 aprile e il 2 maggio sono stati individuati 525 casi (nella settimana 1-7 febbraio erano stati meno): il tasso di positività dei tamponi è sceso al 3,9 percento. Per trovare una percentuale più bassa bisogna andare a metà ottobre 2020.

Un altro dato che mostra il miglioramento dello scenario provinciale è quello dei casi attivi, cioè delle persone che hanno avuto un tampone positivo e stanno affrontando la malattia. Al 3 maggio, secondo l’Ausl, erano 1.377 di cui lo 0,87 percento ricoverati in terapia intensiva e il 7,5 percento ospedalizzati in altri reparti. Più di nove su dieci quindi stanno trattando la malattia con isolamento domiciliare. Il numero dei casi attivi era stato più basso l’ultima volta il 15 febbraio, due mesi e mezzo fa (il picco il 22 marzo: 4.762).

Il mese di aprile si è chiuso con 94 morti in provincia. A marzo erano stati 93, a febbraio erano stati 71. In totale dall’inizio della pandemia in provincia sono 1.019. Il numero comprende i ravennati ma anche i residenti fuori provincia ma morti in strutture sanitarie della provincia.

Prosegue la campagna vaccinale. L’ultimo aggiornato del 3 maggio, fornito dall’Ausl, parla di 103mila persone che hanno ricevuto la prima dose (di cui seimila dai medici di base e quindi nella quasi totalità si tratta di personale scolastico). Poco meno della metà (47mila persone) hanno completato il ciclo con la seconda somministrazione. A livello percentuale significa che il 26 percento della popolazione ha almeno un grado di immunizzazione. Restringendo il focus sugli over 80 la percentuale di vaccinati con due dosi in provincia è il 74,7 percento (36mila i residenti) mentre nella fascia di età 70-79 (40mila residenti) gli immunizzati completi sono l’11,4 percento.