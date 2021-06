Conselice, inaugurato il “nuovo” municipio. Restauro da 1,6 milioni di euro

Anche il presidente della Regione al taglio del nastro del palazzo ottocentesco

Svelata ufficialmente oggi – sabato 5 giugno – la veste rinnovata dell’ottocentesco Palazzo comunale di Conselice. Dopo un complesso lavoro di restauro, si presenta con spazi e luoghi riqualificati, anche per attività e servizi.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme alla sindaca Paola Pula. Dopo la benedizione del Vescovo di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti, anche gli interventi del prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, e della presidente dell’Unione dei Comuni Bassa Romagna, Eleonora Proni.

L’intervento di restauro rientra nel Programma regionale di finanziamenti per interventi strutturali di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico. Su un costo complessivo di 1,6 milioni di euro, la Regione ha stanziato 914 mila euro, i restanti sono stati erogati dal Comune.

«Un segnale bello e importante – afferma Bonaccini -. Un edificio di grande importanza per la comunità locale che assume una luce del tutto nuova, contribuendo a riportarci verso una normalità e una quotidianità a cui abbiamo dovuto in gran parte rinunciare in questi mesi durissimi di pandemia. Vogliamo continuare a essere accanto ai territori e agli enti locali nell’opera di rinnovamento e messa in sicurezza di palazzi e beni di rilevanza pubblica, punti di riferimento per cittadine e cittadini».

Ad accompagnare la cerimonia la musica dei violinisti Gloria Santarelli e Matteo Penazzi, ex allievi della Fondazione Accademia Internazionale di Imola.

L’intervento

Il restauro del Municipio di Conselice ha visto consistenti interventi antisismici, di efficientamento energetico e di adeguamento verso una maggiore sostenibilità ambientale. Per la rilevanza storica dell’edificio, costruito nella seconda metà dell’800, è stato necessario tutelare architettonicamente e strutturalmente il corpo di fabbrica.

Ulteriori interventi hanno riguardato la pavimentazione esterna dell’arena, l’impianto antintrusione, l’impianto di videosorveglianza, il restauro delle parti lignee, gli impianti audio e per videoconferenze, la manutenzione dell’elevatore ed altri impianti tecnologici per accesso con videocitofono.