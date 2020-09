Riciclaggio: sequestrati beni per 50 milioni di euro a un imprenditore

L’operazione della Dia di Bologna si è sviluppata tra Emilia-Romagna e Lombardia: immobili, partecipazioni societarie, autoveicoli, conti correnti

Un imprenditore ravennate è indagato per riciclaggio: la Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bologna ha eseguito, in Emilia Romagna e Lombardia, un sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro di valore: immobili, partecipazioni societarie, autoveicoli, oltre a numerosi rapporti bancari, tra cui un conto corrente in una banca di San Marino.

Maggiori informazioni saranno rese note in una conferenza stampa in procura a Ravenna nella tarda mattinata di oggi.