Stabile, per ora, la salita dei contagi nel ravennate e in regione

In provincia i nuovi positivi sono 35, in Emilia-Romagna 468. Zero vittime e terapie intensiva

Cresce di poco la curva dei nuovi contagi al virus in provincia di Ravenna. Oggi si sono registrati 35 casi su 663 tamponi eseguiti: si tratta di 11 pazienti di sesso femminile e 24 di sesso maschile; 19 sintomatici e 16 asintomatici; tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 20 per contact tracing; 10 per sintomi, 1 per test rapido, 3 a seguito test sierologico e 1 per tampone eseguito privatamente. La distribuzione sul territorio dei casi emersi oggi riguarda 2 Fuori provincia, 1 dall’estero, 1 di Alfonsine, 8 di Cervia, 3 di Faenza, 1 di Lugo, 18 di Ravenna, 1 di Sant’Agata sul Santerno

Ancora e fortunatamente a zero i decessi mentre sono state comunicate 10 guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate salgono a 30.779.

Sul territorio regionale sono stati riscontrati 468 casi di positività al covid 19 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.306 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini e Reggio Emilia con 81 nuovi casi, seguite da Bologna (78) e Modena (69); poi Parma (39), Ravenna (35), Piacenza (20) e Ferrara (19). Quindi Forlì (17), Cesena (16) e il Circondario Imolese (13).

Continuano a non resgistrasi decessi in Emilia-Romagna. D’altra parte le persone complessivamente guarite, sono 65 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 373.276.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (stabili rispetto a ieri), 150 quelli negli altri reparti Covid (+6). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 1 Parma (+1 rispetto a ieri), 2 a Modena (invariato) e 5 a Bologna (invariato). Nessun ricovero a Imola, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Reggio Emilia e Ferrara, dove ieri se ne registrava 1.

Campagna vaccinale: alle ore 13 di oggi in regione sono state somministrate complessivamente 4.774.597 dosi; sul totale, 2.131.659 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.