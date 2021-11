La vittima lo disse a tutti gli amici: «Mio marito mi farà uccidere da qualcuno»

Udienza 4 / In aula le deposizioni dei conoscenti più stretti della 44enne ammazzata il 6 febbraio ma anche una conoscente del coniuge imputato come mandante dell’omicidio: «Mi chiese se conoscevo qualcuno per far fuori la moglie»

«Mio marito mi farà fuori, ma non si sporcherà le mani, manderà qualcuno. Se mai dovesse succedermi qualcosa, sappiate che è stato lui». Ilenia Fabbri l’ha detto a tutti gli amici, sia quelli di vecchia data che quelli più recenti. Ad alcuni lo disse anche più di una volta. Lei ci ha provato a lanciare l’allarme. Ma nessuno l’ha presa sul serio. Il 6 febbraio 2021 la 46enne è stata sgozzata nella sua abitazione a Faenza. Un 53enne noto come picchiatore, Pierluigi Barbieri, ha confessato di averla ammazzata per ventimila euro e un’auto usata promessi da Claudio Nanni, il marito 54enne da cui la donna era separata da tre anni e mezzo.

I due uomini sono a processo in tribunale a Ravenna: per la procura sono mandante e sicario. Stamani, 10 novembre, si è celebrata la quarta udienza con le testimonianze di cinque di quelle persone che non hanno creduto alle parole della loro amica. Tutti hanno ricordato con enfasi la paura vissuta di Ilenia. Ma quella specie di drammatica premonizione – al momento da considerare avveratasi solo per l’esito perché Nanni sostiene che l’incarico all’amico Barbieri fosse di spaventare la donna per duemila euro – non ottenne altro che commenti sminuenti. «Non si pensa mai che possa succedere davvero», hanno detto tutti in aula oggi.

La difesa dell’imputato (avvocato Francesco Furnari) ha messo in mostra che tutti hanno riportato parole sentite da Ilenia ma nessuno vide mai la coppia litigare o discutere. Non può sfuggire però che da maggio 2018 i due non vivevano più nell’abitazione di via Corbara dove rimase lei e si evitavano accuratamente. E molti hanno ricordato che l’uomo aveva la frequente abitudine di umiliare e screditare la compagna in presenza di altre persone: «Non capisco perché ti tengano a lavorare in quella palestra che non sai fare niente. Non vali niente, dove vai senza di me?». A un’amica di Ilenia mandò un messaggio quando scopri che le due si frequentavano: “Stai attenta al portafoglio”. La sintesi della condotta di Nanni è efficacemente contenuta in un’espressione usata da due testi: «Voleva farle terra bruciata attorno». Ricorrendo anche a mezzi subdoli: un gps nascosto sull’auto e una mini telecamera nell’armadio.

A muovere l’agire di Nanni c’erano solo questioni economiche. Mai la parola gelosia è stata usata in aula per descrivere Nanni. Del resto anche il nuovo compagno della donna nella sua deposizione non ha fatto cenno a problemi con l’altro uomo. Nanni voleva vendere la casa. Nanni aveva escluso Fabbri dai conti correnti. Nanni aveva venduto un ramo d’azienda senza riconoscere nulla a Fabbri. Nanni rischiava di dover dare 160mila euro a Fabbri per i dieci anni in cui lei lavorò nell’officina e non venne retribuita.

Ma in corte d’assise non sono arrivati solo i timori di Ilenia raccontati dagli amici. Altre due testimonianze odierne hanno alimentato una certa sensazione di “omicidio annunciato”. Chiamate a deporre dall’accusa (pm Angela Scorza e Daniele Barberini) due persone che hanno sentito l’intenzione di ammazzare la coniuge dalla voce dell’imputato.

Una 44enne – che con Nanni intrattenne una frequentazione di pochi mesi tra fine 2017 e inizio 2018 – ha ricordato due circostanze distinte in cui il meccanico di Faenza le disse che prima o poi avrebbe mandato qualcuno a “fare la festa” alla ex moglie. La reazione? «Lui era serio ma pensavo fossero quelle cose che si dicono in un momento di rabbia e gli risposi “ma va là”». La preoccupazione per la donna aumentò quando una velata minaccia le arrivo sul telefonino. Nanni voleva riavere i 30mila euro investiti nell’azienda per cui lavorava l’altra nell’estate 2020 – «Chiese di averli in contanti perché i primi diecimila li aveva versati così, dicendo che in quel modo nessuno avrebbe saputo niente» – e di fronte al ritardo nel risarcimento le scrisse “spero per te di riavere i mie soldi”. La stessa 44enne poi un giorno vide Nanni concentrato sul telefonino e lui platealmente ammise che stava guardando una app che teneva traccia degli spostamenti di Ilenia.

Con una conoscente invece la conversazione si spinse un passo oltre i propositi di punire la moglie: «Una sera a novembre 2019 in un ristorante mentre parlavamo dei problemi nelle rispettive separazioni, Claudio mi chiese se conoscevo qualcuno disponibile per far fuori sua moglie che gli stava chiedendo troppi soldi». La reazione? «Gli dissi che era fuori di testa e di non scherzare in quel modo. Lui cambiò argomento e non ne parlammo più».