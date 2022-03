In provincia meno di 1.400 contagi nell’ultima settimana, come a metà dicembre

L’ultimo dato sui casi attivi è di 2.281 persone, un ottavo del picco a metà gennaio

Con i 244 nuovi casi di contagio da Covid diagnosticati oggi, domenica 6 marzo, si chiude una settimana in provincia di Ravenna con un totale di 1.395 positività. Per trovare un dato settimanale più basso occorre andare indietro di quasi tre mesi: 1.188 nel periodo 6-12 dicembre. Un rallentamento della curva mostrato anche dalla media dei contagi giornalieri negli ultimi sette giorni: oggi è sceso sotto 200 dopo aver toccato picchi di 1.800 a fine gennaio.

Altro dato significativo del rallentamento della pandemia è quello dei casi attivi, cioè persone che sono risultate positive a un tampone e stanno affrontando il contagio: in provincia al 28 febbraio erano 2.281 dopo essere stati addirittura 17mila il 17 gennaio. Interessante un dato disponibile solo a livello regionale: oggi 6 marzo il 95,7 percento dei 29mila casi attivi è in isolamento domiciliare perché senza sintomi o con sintomi lievi.

In provincia la percentuale di popolazione dai 5 anni in sù (età minima per il farmaco) che ha completato il ciclo vaccinale (2 dosi o dose unica) è l’84 percento con 213mila persone (più della metà di tutti i residenti) che hanno ricevuto anche il booster.