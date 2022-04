Blitz nella piallassa, sequestrati 400 chili di vongole appena pescate abusivamente

Dieci agenti nella valle della Baiona: «A repentaglio la salute dei cittadini»

Sono stati sequestrati (e poi rimessi in acqua) nei giorni scorsi 400 chili di vongole pescate abusivamente nella piallassa Baiona.

A scoprire i pescatori di frodo dieci agenti divisi in pattuglie appiedate, in auto e in barca del corpo della polizia provinciale, coadiuvati dai Carabinieri Forestali.

Già al loro arrivo, anche approfittando di una condizione di marea eccezionalmente bassa che facilita enormemente il raggiungimento delle zone proficue per la pesca dei molluschi, gli agenti hanno notato immediatamente diverse persone intente in questo tipo di attività.

Ai pescatori di frodo sono state elevate diverse sanzioni e i mezzi utilizzati per la loro attività sono stati sequestrati.

I vongolari abusivi – ricordano dal comando della polizia, che controlla la zona anche in kayak – spesso vendono i molluschi alle pescherie e ai ristoranti, «molte volte saltando il processo indispensabile della stabulazione e mettendo così a repentaglio la salute dei cittadini, visto che le vongole sono organismi filtratori che necessitano di alcuni trattamenti prima di essere destinati all’uso alimentare».