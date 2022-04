Interdittiva Research: ritirato ricorso al Tar per modificarlo. I tempi si allungano

Era attesa per i 22 aprile la decisione del giudice sulla sospensiva che avrebbe fatto ripartire i cantieri ma la prefettura di Salerno ha prodotto ulteriore documentazione richiesta dal tribunale e tutto slitta

Gli avvocati del consorzio Research di Salerno hanno ritirato il ricorso presentato al Tar della Campania contro l’interdittiva antimafia emessa dalla locale prefettura che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, compreso quello da venti milioni di euro per la costruzione del nuovo palasport a Ravenna. I legali intendono ripresentare l’istanza modificata alla luce della documentazione aggiuntiva (una relazione della Dia e un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei mesi scorsi con l’arresto di alcuni esponenti dell’azienda) depositata dalla prefettura su richiesta del giudice. Per la giornata odierna, 22 aprile, era atteso il pronunciamento del Tar sulla sospensiva che, se concessa, avrebbe rimesso in moto l’operatività del consorzio. Tutto rinviato. Il nuovo ricorso non sarà depositato in cancelleria prima del 26 aprile e così si allungano i tempi per capire le sorti dei cantieri.