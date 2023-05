Ravenna: altre evacuazioni a nord, chiuso un tratto di 6 km della 309 Dir

Decisione a scopo precauzionale visto l’innalzamento dei livelli idrici del canale di scolo Canala

Sono in aumento i livelli idrici del canale Canala, lo scolo che raggiunge le valli a nord di Ravenna provenendo dalla zona di Santerno, e il Comune di Ravenna dispone a scopo precauzionale l’estensione delle evacuazioni totali e immediate alla zona extraurbana delimitata a sud dalla via Romea dir, a est dalla Romea, a nord da via Fiumetto e a ovest dalla via Reale fino a via Bagarina compresa.

Vengono chiuse al traffico la Romea dir dallo svincolo con la statale 16 Adriatica fino alla rotonda degli Spedizionieri (svincolo Bassette) e la strada provinciale 1 verso Sant’Alberto dall’altezza di via Guiccioli.

«Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Passare parola», si legge nella nota del Comune. Per chi non è in grado di spostarsi autonomamente sarà disponibile un pullmino nel piazzale della chiesa di Sant’Antonio. Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio: il PalaCosta, in piazza Caduti sul Lavoro 13.