Un maxi tubo lungo 800 metri pieno di acqua per difendere i computer dall’alluvione

Un argine artificiale arrivato da Rubiera per proteggere il data center di Lepida che custodisce i dati delle pubbliche amministrazioni

Acqua buona contro acqua cattiva. È la sintesi dell’operazione in corso nella zona artigianale Bassette a Ravenna dove sull’asfalto si sta disponendo un anello con un maxi tubo con un diametro di circa 80-100 cm che verrà riempito di acqua per formare un argine che impedisca l’allagamento dei computer del data center di Lepida, società controllata dalla Regione Emilia-Romagna, che contengono informazioni e dati delle pubbliche amministrazioni locali.

Il sistema di arginatura artificiale Nofloods progettato in Danimarca è stato prestato dal Comune di Rubiera (Reggio Emilia), che l’ha acquistato nel 2022 per 160mila euro (secondo quanto riportato dalla stampa locale emiliana) per proteggersi dalle piene del torrente Tresinaro, ed è stato steso attorno all’intero isolato partendo da via Santi per un perimetro di circa 800 metri. La spiegazione del funzionamento è nel video qui sotto a cura di Les Bompart Produzioni.

Qualche decina di metri a nord della sede di Lepida scorre il canale Magni che, come noto, è a rischio esondazione sin da ieri, 19 maggio, al punto che si è deciso di operare una rottura controllata dell’argine per sfogare parte della pressione in un campo di 200 ettari di proprietà della Cab Terra.