Scoperti mentre tentano un colpo al portavalori: tre ricercati in fuga su una Bmw

La guardia giurata a bordo del furgone si è insospettita per la presenza di due persone con la mascherina anti Covid nel parcheggio di un supermercato Coop

Sventato un tentativo di furto ai danni di un furgone portavalori a Ravenna stamani, 28 agosto, nel parcheggio del supermercato Coop in via Gramsci. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di tre uomini che si sono allontanati a bordo di una Bmw scura di grossa cilindrata.

Tutto è accaduto poco prima delle 10. Un furgone della ditta Battistolli, utilizzato per il trasporto di valori di entità limitata come banconote di piccolo taglio o monete, è arrivato al supermercato del centro commerciale Gallery per un’operazione tecnica. La guardia giurata a bordo si è insospettita per la presenza di due uomini nel parcheggio con la mascherina anti Covid.

Dopo aver messo in sicurezza i valori all’interno del negozio, la guardia giurata è uscita e ha trovato i due uomini nei pressi del furgone nel tentativo di entrare. L’arrivo del vigilante li ha fatti allontanare in fretta per salire a bordo dell’auto su cui li attendeva un complice.